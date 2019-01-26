اختتام مهرجان سلطان العالمي للجواد العربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض يختتم اليوم مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي في نسخته السادسة، بإقامة نهائيات الفئات الأربع «مهرات، أمهار، أفراس، فحول» بعد أن أقيمت خلال الأيام الثلاثة الماضية التصفيات الأولية بمشاركة 450 جوادا تمثل صفوة الخيل العربية في العالم، والتي استطاعت التأهل لهذا الاستحقاق العالمي الذي يعد الأعلى تصنيفا في مسابقات بطولات الجمال.



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