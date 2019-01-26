الجماهير تستحوذ على الاهتمام في مواجهة ميلان ونابولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عندما تنطلق منافسات المرحلة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم، تسلط الأضواء بشكل كبير على جماهير فريق نابولي التي حصلت على فرصة الحضور بشكل طبيعي في المواجهة المرتقبة أمام ميلان اليوم على ملعب استا «جيوسيبي ميازا».

ويأتي ذلك بعد شهر واحد من مقتل مشجع لإنتر ميلان في اشتباكات مع جماهير نابولي، خارج الاستاد نفسه.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إنه نحى العقوبة المتوقعة على جماهير نابولي جانبا، في محاولة لإعادة الأمور إلى طبيعتها، مشيرا إلى أنه «يعتمد على الحس السليم والشعور بالمسؤولية والإنصاف بين جماهير ميلان ونابولي، إلى جانب احترافية أفراد الشرطة في العمل».

وأضاف سالفيني في الوقت نفسه أنه سيجري اتخاذ إجراء في حالة وقوع أي أحداث، علما بأن الفريقين سيلتقيان مجددا في ميلان الأربعاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس إيطاليا.

وسيكون على دفاع نابولي التعامل مع الوجه الجديد كرزيستوف بياتيك الذي تعاقد معه ميلان الأربعاء الماضي قادما من جنوه، مع انتقال جونزالو هيجواين إلى تشيلسي الإنجليزي.

وسيكون المدير الفني لميلان، جينارو جاتوزو على موعد مع مواجهة مفعمة بالمشاعر أمام المدير الفني لنابولي، المخضرم كارلو أنشيلوتي والذي سبق وأن دربه طوال 8 أعوام ، خلال مسيرة جاتوزو كلاعب في ميلان.

وخلال تلك الأعوام الثمانية، توج جاتوسو في ميلان تحت قيادة أنشيلوتي بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين ولقب الدوري الإيطالي.