انفجارات جنائية تهز شمال شرق الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قتل شخص واحد على الأقل بانفجار في مبنى شمال شرق الصين أمس، سبقه انفجار سيارة في مرآب البرج نفسه، بينما فتحت السلطات تحقيقا جنائيا في الحادثة.
وقالت سلطات مدينة شانغشون في بيان «إن الانفجار وقع في الطابق الـ 30 من برج واندا بلازا»، وسبقه بثلاث دقائق انفجار آخر لسيارة في مرآب في المبنى نفسه، حسبما أفاد بيان حكومي.
وتحدث شهود عيان عن دوي نحو 20 انفجارا، بينما تم إخلاء المباني المحيطة بالبرج. وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، طريقا مزدحما غطاه الدخان.
وذكرت الشرطة الصينية أنها تتعامل مع «قضية جنائية».
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