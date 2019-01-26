ألمانيا تدرس الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أمس أن حكومة بلاده تدرس الاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو رئيسا للبلاد إذا لم يتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة على الفور.

وأوضح زايبرت أن الرئيس الحالي نيكولاس مادورو لا يمكنه ادعاء أنه الرئيس الشرعي للبلاد، نظرا لأن الانتخابات الأخيرة لم تستوف المعايير الديمقراطية.

هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أمس أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لم يطلب المساعدة فيما يتعلق بالأزمة السياسية في بلاده خلال المحادثة الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعرب بوتين خلال الاتصال عن دعمه للسلطات الشرعية في فنزويلا في ظل «تفاقم الأزمة السياسية الداخلية المستفزة من الخارج».

وشدد على أن «التدخل الخارجي غير البناء ينتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي»، ودعا إلى إيجاد حل في «إطار الدستور والتغلب على الخلافات في المجتمع الفنزويلي من خلال الحوار السلمي».