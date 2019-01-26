تمرين مشاة يضم 12 ألف جندي إيراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أطلق الجيش الإيراني تدريبات سنوية للمشاة تضم نحو 12 ألف جندي.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن الجنرال نوزار نعمتي قوله إن التدريبات التي تستمر يومين ستجري على مساحة 190 ميلا مربعا (500 كيلومتر مربع) في محافظة أصفهان الوسطى، وأن القوات البرية ستمارس تكتيكات هجومية جديدة.

وتعقد إيران بانتظام تدريبات لإظهار استعدادها العسكري وتعهدت بالرد بقوة على أي هجوم من إسرائيل أو الولايات المتحدة ، ينظر كلاهما إلى أنه تهديد إقليمي.