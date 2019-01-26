أمريكا توقف المنح الجامعية للفلسطينيين في لبنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ طلاب فلسطينيون منتسبون للجامعة الأمريكية وجامعة «LAU» في لبنان بأن الإدارة الأمريكية اتخذت قرارا بوقف كل المنح التي تقدمها للطلاب الفلسطينيين.

وأشارت اللجان الطلابية الفلسطينية في لبنان في بيان أمس إلى اجتماع عقد في بيروت بحضور ممثل عن السفارة الأمريكية لدى لبنان وإدارة الجامعتين واللجان الطلابية الفلسطينية تم خلاله مناقشة القرار الأمريكي.

وأبلغ ممثل السفارة أن وقف المنح يطال كل الطلاب المستفيدين من كل برامج المنح الأمريكية.