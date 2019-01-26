سلامة وكونتي يبحثان مستجدات الملف الليبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الملف الليبي وآخر مستجداته، خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الإيطالية روما.
وأعرب المسؤول الإيطالي خلال اللقاء، عن دعم حكومته القوي، لجهود الأمم المتحدة في تسيير العملية السياسية في ليبيا.
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