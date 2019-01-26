بدء استقبال طلبات القبول لماجستير جامعة نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبدأ عمادة الدراسات العليا بجامعة نجران استقبال طلبات القبول في برامج الماجستير الثلاثاء المقبل، ويستمر حتى الأحد 5 جمادى الآخرة المقبل، عن طريق البوابة الالكترونية.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور محمد عسيري أن برامج الماجستير التي خصص القبول بها التربية الخاصة «مسار صعوبات التعلم»، المناهج وطرق التدريس، الحديث وعلومه، وبرنامج إدارة الأعمال للبنين والبنات، فيما خصصت برامج الرياضيات، ورياض الأطفال للبنات فقط، وبرامج فيزياء المواد المتقدمة، والفقه للبنين.