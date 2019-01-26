تعليم صبيا ينفذ برنامجا لإعداد الحقائب التدريبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ صبيا اختتمت فعاليات برنامج «إعداد الحقائب التدريبية» الذي نفذه مكتب تعليم صبيا ضمن المشروع الوزاري لتدريب المدربين، وذلك بقاعة التدريب بثانوية قرية جريبة التابعة للإدارة. وهدف البرنامج الذي نفذ على مدى يومين بمشاركة عدد من طلاب المدارس الثانوية بتعليم صبيا لإكساب المتدربين أهم المعارف والمهارات والاتجاهات الحديثة لمنهجيات بناء مهارات التخطيط الشمولي الناجح لدى المستفيدين في إعداد الحقائب التدريبية، وتعريفهم بالمقدمات والمفاهيم الأساسية في إعداد الحقائب، والأهداف والمادة العلمية والأنشطة والجلسات التدريبية.



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