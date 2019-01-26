تأهيل طلاب نجران لاختبار القدرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ نجران تنفذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران غدا دورة تدريبية بعنوان «تأهيل الطالب لأداء اختبار القدرات»، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بنجران. وأفاد أمين عام الغرفة صالح كرحان بأن الدورة التي تستمر أربعة أيام تتضمن محاور منها: تنمية مهارات الطالب، وكيفية التعامل مع الوقت، واستخدام الطرق المنطقية لحل الأسئلة، إضافة إلى كيفية التخلص من التوتر خلال الاختبارات.



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