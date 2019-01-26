بوابة الكترونية محدثة بجامعة الأميرة نورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشنت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل أمس الأول البوابة الالكترونية للجامعة بعد تطويرها، بحضور قيادات الجامعة.

وأوضحت العميل أن بوابة الجامعة التقنية نافذة العالم الخارجي للتعرف على برامجها ومرجعا معرفيا وخدميا لمنسوبي ومنسوبات الجامعة خاصة الطالبات، مفيدة بأن البوابة بعد تحديثها تتيح التفاعلية وتواكب أحدث التوجهات في تصميم وعرض المعلومات وثرائها، حيث صممت بعد إجراء دراسة مرجعية لأفضل مواقع الجامعات العالمية، إضافة إلى تقديم الخدمات الالكترونية والمعلوماتية بأكثر من لغة.

وأكدت أن البوابة تعد خطوة من خطوات الجامعة لتحقيق التحول الرقمي، اتساقا مع توجيهات المملكة نحو بناء منظومة تقنية لمؤسسات الحكومية للوصول لأتمتة التعاملات داخل الجامعة.