صحة جازان: متابعة 3 آلاف حالة في برنامج الرعاية المنزلية خلال 2018

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، عن انضمام 128 حالة مرضية لبرنامج الرعاية المنزلية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان.

وقالت مديرية الصحة بجازان، في إحصائية صادرة عنها لعام 2018، إن عدد الزيارات التي قام بها الفريق الطبي - خلال العام الماضي- بلغ ثلاثة آلاف و111 زيارة طبية للمرضى في منازلهم؛ حيث يتكون الفريق من طبيب وممرض، وإخصائيي علاج طبيعي، ورعاية تنفسية، وخدمة اجتماعية.

كما بيَّنت الإحصائية الجهود المبذولة في تجهيز جميع المرضى المحالين لبرنامج الرعاية المنزلية، سواء المنضمون للبرنامج، أو من تمت إحالتهم لبرامج المستشفيات الطرفية خلال عام 2018، فضلًا عن توافر 106 أسرة طبية كهربائية، و98 مرتبة هوائية، و30 جهاز ضغط إلكترونيًا.

وأشارت إلى توفير 22 جهاز شفط سوائل، و15 جهاز مولد أوكسجين، و15 جهاز قياس نسبة الأوكسجين في الدم، و6 أجهزة بخار، وثلاثة أجهزة «سي باب»، وجهاز «باي باب» و45 كرسيًا متحركًا، و15 «كرسي حمام»، و22 جهاز سكر، وأسطوانتي أوكسجين.

كما قدم البرنامج عدة رعايات طبية وصلت إلى 3 آلاف و905 حالات، ما بين غيارات جروح، وعلاج طبيعي، ومتابعة الضغط والسكر، وتغيير أنابيب التغذية والقسطرة البولية، وتحاليل مخبرية.

كما بدأ خلال عام 2018 م تطبيق خدمة «العلاج الوريدي»، التي تعد خدمة آمنة وفعَّالة تصل إلى المريض في منزله تحت إشراف طبيبه المعالج بالمستشفى، بالإضافة إلى إشراك طبيب الأمراض المعدية، والصيدلي السريري، مع فريق الرعاية المنزلية؛ بهدف إيصال الخدمة للمرضى في منازلهم.

وتشمل الخدمة جميع المرضى، الذين يتطلب وجودهم في المستشفى العلاج بالمضاد الحيوي فقط؛ حيث يتم التنسيق لعلاجهم من خلال البرنامج حسب آلية محددة لهذا الشأن، مع العمل على تسهيل خروجهم للمنزل وإكمال البرنامج العلاجي فيه، بدلًا من بقائهم بالمستشفى.

ويقوم برنامج الرعاية الصحية المنزلية على مجموعة من الأنشطة، والخدمات الطبية التي تشمل خدمات علاجية، وأخرى وقائية، وتأهيلية وتوعوية واجتماعية، تقوم الفرق الطبية بتقديمها إلى فئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم، دون حاجة إلى انتقالهم إلى المستشفيات، وذلك وفقًا لمعايير محددة وآلية عمل من خلال فريق طبي مؤهل لهذا الغرض.