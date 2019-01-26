محلات تجارية في جدة تعلّق خدمة الدفع لبطاقات فيزا وماستركارد

لجأت بعض المحالّ التجارية في جدة إلى استخدام حيل جديدة لتفادي استخدام الفيزا والماستركارد في محلاتها نهائيًّا لعمليات الدفع والشراء، وذلك في خطوة منها للخروج من المأزق الذي يُلزمهم بضرورة عدم رفض البطاقات.

وكشفت جولة "عاجل" بالمحافظة، أن تلك المحلات تقوم بتعطيل خيار الدفع بتلك البطاقات، الأمر الذي يوحي للمستهلك بوجود خطأ تقني بتلك الأجهزة.

ومن جانبها، علّقت وزارة التجارة والاستثمار لـ"عاجل" بأنه لا يحق للمتجر رفض الدفع بالبطاقات الائتمانية في حال وجود ملصق على مدخل المتجر أو بجوار الكاشير يحمل شعارات البطاقات الائتمانية. مشيرة إلى أن ذلك يعدّ مخالفة تستوجب عقوبة الغرامة الفورية، أما في حال عدم وجود هذا الملصق، فالمتجر غير ملزم بقبول البطاقات الائتمانية.

وطالبت الوزارة المستهلكين بتقديم بلاغ عن المتاجر المخالفة، من خلال الاتصال بالرقم الموحد للبلاغات على الرقم (1900)، أو من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.