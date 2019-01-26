شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الشرقية اليوم: دافئ نهارًا يميل للبرودة ليلاً والان نبدء بالتفاصيل
تشهد المنطقة الشرقية، اليوم السبت، طقسًا متقلبًا، إذ يميل إلى الحرارة نهارًا وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية، والأتربة المثارة، في المقابل يكون باردًا نسبيًا ليلًا.
وتكون درجة الحرارة العظمي 30 درجة مئوية، والصغري، 16، أما الرطوبة 55%.
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