شكرا لقرائتكم خبر عن 60 طالبا يبدعون في الاحتفاء باللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

نظم مكتب تعليم شرق الدمام مؤخرا حفلا للاحتفاء باللغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية على مسرح مدرسة المعتصم بالله المتوسطة، وأبدع في الاحتفال 60 طالبا بمشاركات مختلفة.

وقد بدئ الحفل بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم ثم قدمت مدرسة تحفيظ القرآن الكريم المتوسطة عرضا طلابيا عن الأدب بين العصور، وهو عبارة عن مقارنة بين الأدب العربي والأدب الإنجليزي بإشراف معلم اللغة العربية محمد القحطاني.

وشاركت مدارس أهلية بفقرتين متميزتين، كانت الأولى عبارة عن مشهد مسرحي قدمه طلابها بعنوان (محاكمة اللغة العربية لأبنائها)، وكذلك مشاركة بقصيدة شعرية تحمل عنوان الدفاع عن اللغة العربية.

وتم تقديم عرض ثري بخصائص اللغة العربية يحمل في طياته حديثا عن واقع اللغة العربية والشباب وأثر اللغات الأجنبية عليهم، واختتمت مدرسة المدينة الثانوية الفقرات بمشهد مسرحي بعنوان (بالعربي)، حيث أبدع الطلاب في تجسيد أدوارهم وسط تصفيق حار من قبل الزائرين وضيوف الحفل، وفي نهاية الحفل تم تكريم المدارس المشاركة والداعمة والمعلمين والطلاب.

وأقيم الاحتفال برعاية مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد الزهراني، وحضور مساعد مدير مكتب التعليم للشؤون التعليمية عبدالرحمن الزهراني، ومساعد مدير مكتب التعليم للخدمات المساندة جمعان الغامدي، ورئيس قسم اللغة العربية بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية إبراهيم الحربي، وبإشراف مشرفي شعبة اللغة العربية بالمكتب حسين الدرع، ويعن الله الزهراني، وأحمد العبدالعظيم.