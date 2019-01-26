شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات للاجئين السوريين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجا في عرسال والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي مشاركة فرق المركز التطوعية تحقيقا لرؤية المملكة 2030 الهادفة للاهتمام بالعمل التطوعي في ميدان العمل الإنساني.
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