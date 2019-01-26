شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات للاجئين السوريين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجا في عرسال والان نبدء بالتفاصيل

واصل فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدد من متطوعيه أمس الأول توزيع 1077 سلة غذائية تزن 79 طنا و698 كيلوجراما و2154 بطانية للأسر السورية اللاجئة والأسر اللبنانية الأكثر احتياجا في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية، وذلك في إطار العون المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لتخفيف معاناة الأشقاء السوريين في بيئة اللجوء. وتأتي مشاركة فرق المركز التطوعية تحقيقا لرؤية المملكة 2030 الهادفة للاهتمام بالعمل التطوعي في ميدان العمل الإنساني.



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