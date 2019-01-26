شكرا لقرائتكم خبر عن والدة محافظ القطيف الى رحمة الله والان نبدء بالتفاصيل

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة محافظ القطيف خالد الصفيان، ومدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان. وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم السبت، بعد صلاة الظهر في جامع الفرقان بالدمام. ويستقبل العزاء في منزل محافظ القطيف خالد الصفيان بحي الفاخرية من الساعة الرابعة حتى الساعة التاسعة مساء. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.



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