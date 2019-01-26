شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد «عسيري» والان نبدء بالتفاصيل
وسأل «ابن لبده» عقب أدائه وجموع المصلين صلاة الميت على الشهيد بالجامع الكبير في مركز بحر أبو سكينة أمس الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
ومن جهتهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد «عسيري» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.