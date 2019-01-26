شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد «عسيري» والان نبدء بالتفاصيل

نقل محافظ محايل محمد بن لبده، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- يحفظهما الله- وتعازي سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة عسير، إلى ذوي شهيد الواجب الرقيب عبدالمحسن بن أحمد محمد عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وسأل «ابن لبده» عقب أدائه وجموع المصلين صلاة الميت على الشهيد بالجامع الكبير في مركز بحر أبو سكينة أمس الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ومن جهتهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته.