شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون علمي بين جامعة بيشة و«المياه» والان نبدء بالتفاصيل

وقَّعت جامعة بيشة ووزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم للتعاون العلمي في النشاطات البحثية والتدريبية وتبادل التسهيلات اللازمة والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى كل جهة، بحضور مدير الجامعة د. أحمد نقادي. وتهدف المذكرة، التي وقّعها وكيل الجامعة د. مهدي القرني، ووكيل شؤون المياه د. فيصل السبيعي، تفعيل سبل التعاون الفعال نحو تحقيق رسالة الجهتين والمنافع المتبادلة باعتبار ذلك مسؤولية وطنية تتضافر فيها جهود الجميع من أجل تنمية وتطوير بيئة الإنسان والمجتمع وتحقيق رؤية الوطن للوصول إلى مجتمع معرفي وعلمي منتج، وتضمنت الاتفاق على استثمار فرص التمويل المتاحة لدعم التدريب ويشمل الدورات التأهيلية والتطويرية لمنسوبي الجامعة ومكتب الوزارة بمحافظة بيشة والاستفادة من الحقول الإرشادية في النشاطات البحثية والتدريبية.



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