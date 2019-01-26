شكرا لقرائتكم خبر عن 710 أطنان أغذية من مركز الملك سلمان لنازحي المحافظات اليمنية والان نبدء بالتفاصيل
ومن جهة أخرى، وزع المركز أمس الأول، 850 سلة غذائية تزن 62 طنًا و900 كيلوجرام في مناطق المظافرة والمتن والملتقى والمحير التابعة لمديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف، يستفيد منها 5100 فرد، ضمن مشروع توزيع 102،170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية، كما دشن المركز توزيع 8 آلاف سلة غذائية تزن 592 طنًا، في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 11,118 فرد، بحضور مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين بارزيق، ومدير عام الديس الشرقية ماهر عبدالرحيم باوزير وعدد من المسؤولين، وجموع من المستفيدين، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 321 مشروعًا.
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