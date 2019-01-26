شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 2,791 معتمرا وإصدار 3.2 مليون تأشيرة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 3,270,164 تأشيرة عمرة حتى 18 جمادى الأولى 1440 الجاري، وبلغ مجموع القادمين إلى المملكة 2,791,438 معتمرًا، فيما وصل عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة إلى 449,770 معتمرًا، منهم 321,006 بمكة المكرمة و128,764 في المدينة المنورة، فيما غادر 2,341,668 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

ويقيس المؤشر الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مطلع العام الهجري الحالي، 5 جوانب رئيسة، تشمل أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، والمعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والموظفين السعوديين في شركات العمرة، والمعتمرين المغادرين للمملكة.

وتوزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل، بواقع 2,478,416 معتمرًا، عبر المنافذ الجوية و 294,572 معتمرًا بالمنافذ البرية و18,450 عبر المنافذ البحرية، وبلغ عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,020موظفًا، منهم 8,293 من الذكور، و 1,727 من الإناث.

وجاءت أكثر الجنسيات قدوما بالترتيب: باكستان 729,117، تليها إندونيسيا 478,513، بعدها الهند 325,838، ثم اليمن 158,453، وخامسًا ماليزيا بـ 151,453 معتمرًا ثم تركيا 109,049 ومصر 102,479 والجزائر 98,636 والأردن 73,270 وبنجلاديش 69,045 معتمرًا.

ويهدف المؤشر إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.