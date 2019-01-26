شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الزوار في أول ليالي زيتون الجوف والان نبدء بالتفاصيل
وشهد اليوم الأول جملة من الفعاليات بدأت بمحاضرة عن الزيتون تناولت: الحديث عن الشجرة المباركة وما تحتويه ثمرتها من فوائد وهو ما أكدته الدراسات الطبية وأثبتتها نتائج المختبرات الصحية، التي وصفت هذا المنتج بأنه يشتمل على خاصيات لها نتائج إيجابية على جسم الإنسان،أهمها المعادن الضروريّة لصحّة الجسم، وما تكتنزه من فيتامينات (A،B،K)، والأحماض الأمينيّة المضادّات للأكسدة، فحمض «الأوليك» أحد أهم الأحماض الدهنيّة الأحاديّة المفيدة في جسم الإنسان، وتعزز من إمكاناته الوقائية والمناعية، كما يعمل هذا الحمض على المساعدة في تقوية أداء عضلات القلب، ويعطي قدرة عالية لتعزيز وظائف الحماية، والوقاية من الأمراض التي يصاب بها القلب. وعلى مسرح الفعاليات قدمت العديد من الفقرات الفنية والترفيه.
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