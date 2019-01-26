شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الطرق»: الانشغال بالجوال من أبرز مسببات الحوادث والان نبدء بالتفاصيل

فعلت القوات الخاصة لأمن الطرق دورها التوعوي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر). ونشرت أمس معلومات توضيحية بتصميم (انفوجرافيك) استعرضت فيه أهم أسباب الحوادث المرورية، ومنها: الانشغال بالجوال، والسرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، وعكس السير، والمراوغة بين السيارات. وقالت: «لسلامتك.. احذر أهم مسببات الحوادث المرورية».



كانت هذه تفاصيل خبر «أمن الطرق»: الانشغال بالجوال من أبرز مسببات الحوادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.