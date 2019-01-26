شكرا لقرائتكم خبر عن مطعم داخل منزل شعبي في «شرفية» جدة والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية الشرفية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة منزلا شعبيا يمارس نشاط تحضير وإعداد الطعام للمطاعم ويفتقد للاشتراطات الصحية، وجرى إتلاف الغذاء المعد للبيع وحجز المركبة التي تنقل الأطعمة مع تطبيق الغرامات والجزاءات بحقه. وأوضحت رئيس البلدية هبة البلوي أن فرق الرقابة الميدانية على الأسواق أنذرت 70 محلا صحيا في نطاق الفرع بعد رصد عدد من مخالفات الاشتراطات البلدية، كما صادرت 25 بسطة مخالفة بحي بني مالك وسلمت المضبوطات للجمعية الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك، كما جرى إتلاف طاولات عرض خارج المطاعم واستبعاد عدد من أكشاك الشاي المخالفة، إضافة لسحب 10 ناقلات مخالفة استغلت الشوارع والساحات في حي بني مالك تسببت في إزعاج الساكنين، وحجزها داخل مواقع الإيواء.



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