شكرا لقرائتكم خبر عن نقص الخدمات يؤرق سكان «مناخ» تاروت والان نبدء بالتفاصيل

أكد أهالي حي المناخ «مخطط الأمانة» بجزيرة تاروت أنهم يعيشون معاناة حقيقية نتيجة اختفاء العديد من الخدمات الحيوية بالحي، ومن بينها التشققات والحفر الكبيرة الغائرة وسط الشوارع، وعدم كفاية الحاويات أمام المنازل، بالإضافة إلى غياب الصرف الصحي عن عدد من المنازل.

”الخليج 365” التقت ببعض الأهالي في جولة داخل الحي، حيث قال المواطن محمد الشيوخ إن التشققات والحفر الكبيرة الغائرة وسط الشوارع وخاصة الرئيسية أدت إلى تلف السيارات وتسبب في بعض الحوادث نتيجة السقوط في تلك الحفر. داعيا مسؤولي بلدية تاروت إلى ضرورة إعادة تأهيل الطبقة الإسفلتية للشوارع، إضافة إلى تزويد الحي بالخدمات البلدية، وسرعة إيجاد حلول عملية لهذه المشاكل التي تؤرق السكان، على الرغم من المطالبات الجدية المتكررة على مدى الأعوام الماضية.

وطالب المواطن محسن العوجان برصف مواقف السيارات المحاذية لحديقة الحي، بالإضافة إلى إيصال شبكة الصرف الصحي لبعض المنازل المتبقية والواقعة تحديدا على الشارع العام «شارع الرياض» وعددها سبعة منازل تقريبا.

ودعا المواطن علي الوحيد بلدية تاروت إلى الاهتمام بنظافة الحي وكذلك حديقة الحي وإنارتها ووضع مظلات حماية من الشمس وتهيئة ملعب كرة القدم أسوة بباقي الحدائق وتوفير بعض الألعاب الترفيهية والخدمات للأطفال، بالإضافة إلى إزالة صناديق سيارات «التريلات» الموجودة بجانب الحديقة؛ بالاضافة إلى السيارات المهملة لما تمثله من خطورة بالغة على الأهالي، خصوصا الأطفال.

وأشار المواطن حسين الجميعان إلى عدم قيام المقاول المُنفذ لمشروع الصرف الصحي بإعادة سفلتة الشوارع بالشكل المطلوب، ما نتج عنه حدوث «تعرجات».

ولفت حسين الزوري إلى أن شوارع الحي أصبحت هاجسا للسكان وسببت لهم المعاناة اليومية، مطالبا بمعالجة موضوع البناء المهجور «جوار مسجد الحي»، مقترحا تحويله إلى منشأة عامة تخدم الأهالي، سيما أن الأرض تحت إدارة بلدية تاروت، وهذا البناء مهجور من عشرات السنين وإهماله يمثل خطورة.

من جانبه، أشار رئيس بلدية القطيف م. زياد مغربل أن البلدية حريصة على التنمية المتوازنة لجميع الأحياء والقرى التابعة للمحافظة، والوقوف على الاحتياجات بشكل مباشر، وفقا للأولويات والميزانيات المرصودة، مبينا أنه سيتم النظر في جميع الملاحظات بعين الاعتبار ومعالجة كل ما يمكن تنفيذه، للنهوض بمستوى الخدمات البلدية، مشيرا إلى أن البلدية قامت خلال السنوات الماضية بتنفيذ الكثير من المشاريع، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الارتقاء بالخدمات المقدمة في المحافظة.