شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين المعرض القرآني «حكايا سور» في صفوى والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم العليط المعرض القرآني «حكايا سور» بالمدرسة الابتدائية الأولى للبنات بصفوى، بحضور عدد من أولياء أمور الطالبات.

وحمل المعرض -الذي اشتمل على 7 أركان- عددا من العناوين تضمنت سبع سور من القرآن الكريم.

واشتملت الأركان على رسوم ومجسمات وأدوات مسابقات وصور تعريفية ومكونات فنية، تسلط الضوء على حكايات قرآنية وردت في هذه السور القرآنية، إلى جانب تعريفات بها، وتقديم إيضاحات تاريخية وعلمية وتربوية بشأنها.

وأشاد العليط بفكرة المعرض، وأركانه، والغايات المرجوة منه، مقدما شكره وثناءه لقائدة المدرسة نوير الهاجري، وللمشرفات التربويات، وللمعلمات، ولأمهات الطالبات، اللاتي أعددن أركان هذا المعرض، وأنجزن محتوياته، بجودة لافتة، واحترافية عالية، لامست المعاني القرآنية وألقت الضوء على القصص الواردة في عدد من سور القرآن الكريم، مستهدفة تحقيق بناء القيم السامية في نفوس الطالبات.

وقالت قائدة المدرسة نوير الهاجري: إن معرض «حكايا سور» يعد فريدا من نوعه، ومتفردا في منظومة عمله، التي اشتركت في صياغتها 12 من الأمهات المتميزات في العمل المجتمعي في المنطقة، مشيرة إلى أن المعرض القرآني «حكايا سور» يهدف للارتقاء بمستوى الطالبات علميا وتربويا، وتوجيه طاقاتهن نحو القرآن الكريم مما يعزز إسهام المدرسة في دعم الاهتمام بمجالات البحث العلمي المختلفة في علوم القرآن الكريم.