شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب ابتدائية المزرعة يتعرفون على مرافق تلفزيون الدمام والان نبدء بالتفاصيل

استقبل مدير محطة تلفزيون الدمام محمد بوعلي طلاب مدرسة المزرعة الابتدائية بالدمام والذين قاموا بزيارة إلى التلفزيون.

وأوضح بوعلي للطلاب خلال الزيارة أهمية الإعلام في الوقت الحالي، متمنيا أن يشاهد هؤلاء الطلاب في الإعلام مستقبلا لخدمة وطنهم ودينهم.

وبعد ذلك قدم نائب رئيس المحطة عادل الدوسري شرحا مفصلا للطلاب عن أقسام التلفزيون وطريقة الإخراج والإعداد، كما زار الطلاب المكتبة العامة وتم شرح الطريقة التي يتم استخراج المواد، كما زار الطلاب الاستوديوهات الخاصة في التلفزيون.

يذكر أنه رافق الطلاب خلال الرحلة المعلمان حمدان الغامدي وعبدالله البيشي، وأشرف عليها المعلم منير بوبشيت، والذي بدوره قدم شكره إلى إدارة التلفزيون على حسن استقبالهم وتوضيح كل ما يهم الطلاب والذين تفاعلوا مع الشرح، كما قدم شكره إلى إدارة المدرسة بتسهيل مهمتهم في الذهاب إلى الرحلة بقيادة القائد سعود البنعلي والمرشد الاجتماعي بالمدرسة عبدالكريم الحسين.