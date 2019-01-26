شكرا لقرائتكم خبر عن التأهيل الشامل بالدمام يحتفي بعالمي التعليم والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف هذه الاحتفالية إلى توعية المجتمع بأهمية التعليم والتعريف بطرقه وقنواته المتعددة، وتعريف طالبات المرحلة الابتدائية بأهمية التعليم، إضافة إلى التعريف بمركز التأهيل الشامل كجهة تأهيلية تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمج طالبات المركز مع زميلاتهن في مقاعد الدراسة. وتضمن الاحتفاء معرضا تعريفيا بلغة برايل وكيفية مشاهدة الأشخاص المكفوفين الألوان. وأوضحت مديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام عائشة المزيد أهمية إقامة وتفعيل الأيام العالمية واستثمارها بشكل مميز لتوعية المستفيدات ومنسوبات المركز وفئات المجتمع، منوهة بأهمية إدراج الأيام العالمية ضمن الخطط والبرامج السنوية وتوظيفها بما يسهم في تنمية الفرد والمجتمع.
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