شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تفتيشية على محلات المبيدات والأسمدة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

قام فريق من المختصين بقسم وقاية المزروعات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بحملة تفتيشية على محلات بيع المبيدات والأسمدة والبذور الزراعية والمستودعات التابعة لها بالدمام، وذلك ضمن الحملات الدورية التي تهدف للتأكد من صلاحية المبيدات والأسمدة والبذور الزراعية، والتأكد من جودة العبوات الخاصة بها ومدى تطبيقها للاشتراطات الوقائية ووسائل السلامة الصحيحة في عرض تلك المبيدات، وكذلك التأكد من أن المنشأة مسجلة لدى الوزارة.

وأهاب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري بجميع أصحاب المنشآت التي تزاول نشاط بيع المبيدات الزراعية بضرورة وجود مهندس زراعي مختص يعمل في هذه المحلات، مشيرا إلى أنه سوف تكون هناك دورات متخصصة لرفع كفاءة العاملين في المحلات الزراعية سوف يعلن عنها من قبل الوزارة في القريب العاجل، كما أفاد م.المطيري بأن هذه الحملة ستستمر طوال شهر يناير لتغطية جميع المحلات المتواجدة تحت نطاق خدمات الفرع.