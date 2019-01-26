شكرا لقرائتكم خبر عن «وئام» تحتفل بـ 300 برنامج للمقبلين على الزواج والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الأمين العام لجمعية «وئام» الدكتور محمد العبدالقادر، أن الجمعية عملت في أعوامها العشرة على تقديم برامج ومبادرات تسهم في رفع نسب الاستقرار الأسري، وتعزز جودة الحياة الأسرية، ومنها برنامج تأهيل المقبلين على الزواج الذي يتناول محاور هامة في حياة الأسرة في الجوانب الشرعية، والاجتماعية، والطبية، بالإضافة إلى تركيز البرنامج في الآونة الأخيرة على جانب «الوعي المالي» لرب الأسرة، بوصفه ركيزةً هامة من ركائز استقرار ونماء الأسرة. وبين أن الجمعية قدمت البرنامج لأكثر من 4 آلاف مستفيد على مدار أعوامها العشرة، ونفذت البرنامج في مختلف محافظات المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن «وئام» تواصل متابعتها مع مستفيدي البرنامج في فترة ما بعد الزواج لتقديم خدمات الإرشاد الأسري والزوجي بحسب الحالة، ودعوة المستفيد وزوجته لحضور برامج الجمعية المختلفة، مشيراً إلى أن الجمعية وعبر مسار الهبة المالية تقدم المساعدة للمستفيد لبداية حياته الزوجية، وهو ما مكن الجمعية من تحقيق نسبة استقرار عالٍ لمستفيديها بلغت 98%، معرباً عن شكره وتقديره لدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولكافة الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والخاصة والخيرية التي أسهمت في أن يحقق البرنامج هذه النجاحات المتوالية.
كانت هذه تفاصيل خبر «وئام» تحتفل بـ 300 برنامج للمقبلين على الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.