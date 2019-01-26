شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الخفجي يبحث خدمات المياه والصرف والان نبدء بالتفاصيل

بحث محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع مع مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية م. حمدي دبشي الشراري، ما يتعلق بتوصيل المياه لعدد من المباني الحكومية الحديثة بالمحافظة، كما تمت مناقشة جانب من مشاكل توصيل شبكة الصرف الصحي في أحياء المروج والزهور والورود والنزهة، مؤكدا أهمية البدء في طرح المشروع لما يخدم هذه الأحياء.

جاء ذلك خلال زيارة م. حمدي الشراري لمحافظة الخفجي أمس ولقائه المحافظ محمد الهزاع، الذي هنأه بمناسبة تعيينه مديرا عاما للإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، متمنيا له مزيدا من التوفيق لخدمة هذا القطاع الحيوي المهم.