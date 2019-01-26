شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الخفجي يبحث خدمات المياه والصرف والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال زيارة م. حمدي الشراري لمحافظة الخفجي أمس ولقائه المحافظ محمد الهزاع، الذي هنأه بمناسبة تعيينه مديرا عاما للإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، متمنيا له مزيدا من التوفيق لخدمة هذا القطاع الحيوي المهم.
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