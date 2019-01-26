شكرا لقرائتكم خبر عن أبها: الجهات الأمنية تبحث عن فتاة مفقودة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

تبحث الجهات الأمنية في مركز الشعف عن فتاة (14 عاما)، فقدت الأحد الماضي.

وقال والد ووالدة الفتاة (عزيزة علي سالم)، إنها تعاني مسبقاً من حالة نفسية، وتدرس في الصف الأول المتوسط بمدرسة الفرعاء، التي تقع بجوار منزلهما بمركز الشعف.

وأوضحا أنها أختفت عن الأنظار منذ صباح الأحد الماضي، وتم إبلاغ الجهات الأمنية في حينها، التي تواصل عمليات البحث عنها ليلاً ونهاراً مع عدد كبير من الأهالي حتى ساعة إعداد الخبر.

وقالت والدة الفتاة، إن عامل بوفيه أخبرها أنها مرت من أمامه وهي تحمل عصا، متجهة إلى موقع غير معروف، مطالبة من تعرف عنها أي معلومات بالتواصل على رقم الجوال 0507511470، وإبلاغ الجهات الأمنية في الحال.