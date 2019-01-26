، تعثُّر 13 مستشفى جامعيًّا.. وهذا هو الإجراء الذي اتخذه وزير التعليم تجاهها ،

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كشف مدير جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بافيل، عن تشكيل لجنة بتوجيه من وزير التعليم لمتابعة تعثُّر 13 مستشفى جامعيًّا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور عبدالله بافيل مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة أم القرى بالعابدية.
وأكد بافيل أن المستشفى الجامعي في جامعة أم القرى سيكون الانتهاء منه قريبًا. مؤكدًا حرص وزير التعليم على ذلك، وداعيًا إلى تحسين التعليم في ظل ما تقدمه الدولة -رعاها الله- من مبالغ بمليارات الريالات.
وأضاف بأن وزير التعليم اجتمع بمديري الجامعات في ثاني يوم من توليه وزارة التعليم. داعيًا إياهم إلى دراسة 13 برنامجًا، ونوع المبادرات التي تتعلق بهذه الجامعات، وتسعى لتحقيق الرؤية.
تعثُّر 13 مستشفى جامعيًّا.. وهذا هو الإجراء الذي اتخذه وزير التعليم تجاههاأحمد العبدالله الخليج 365 2019-01-26
كشف مدير جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بافيل، عن تشكيل لجنة بتوجيه من وزير التعليم لمتابعة تعثُّر 13 مستشفى جامعيًّا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور عبدالله بافيل مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة أم القرى بالعابدية.
وأكد بافيل أن المستشفى الجامعي في جامعة أم القرى سيكون الانتهاء منه قريبًا. مؤكدًا حرص وزير التعليم على ذلك، وداعيًا إلى تحسين التعليم في ظل ما تقدمه الدولة -رعاها الله- من مبالغ بمليارات الريالات.
وأضاف بأن وزير التعليم اجتمع بمديري الجامعات في ثاني يوم من توليه وزارة التعليم. داعيًا إياهم إلى دراسة 13 برنامجًا، ونوع المبادرات التي تتعلق بهذه الجامعات، وتسعى لتحقيق الرؤية.
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
01:35 AM
بافيل: الانتهاء من مستشفى جامعة أم القرى قريبًا
كشف مدير جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بافيل، عن تشكيل لجنة بتوجيه من وزير التعليم لمتابعة تعثُّر 13 مستشفى جامعيًّا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور عبدالله بافيل مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة أم القرى بالعابدية.
وأكد بافيل أن المستشفى الجامعي في جامعة أم القرى سيكون الانتهاء منه قريبًا. مؤكدًا حرص وزير التعليم على ذلك، وداعيًا إلى تحسين التعليم في ظل ما تقدمه الدولة -رعاها الله- من مبالغ بمليارات الريالات.
وأضاف بأن وزير التعليم اجتمع بمديري الجامعات في ثاني يوم من توليه وزارة التعليم. داعيًا إياهم إلى دراسة 13 برنامجًا، ونوع المبادرات التي تتعلق بهذه الجامعات، وتسعى لتحقيق الرؤية.
، تعثُّر 13 مستشفى جامعيًّا.. وهذا هو الإجراء الذي اتخذه وزير التعليم تجاهها ،
المصدر : الخليج 365
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