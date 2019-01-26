، العميد "هندي" ينشق عن مليشيات الحوثي بالحديدة ويصل عدن ،

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انشق مسؤول يمني أمس الجمعة عن مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي البلاد، ووصل إلى العاصمة المؤقتة عدن، حسب "العربية نت".
وفي التفاصيل، أوضحت مصادر محلية أن العميد علي هندي، المدير العام لمديرية الحوك بمحافظة الحديدة، تمكَّن من الإفلات من قبضة مليشيات الحوثي، وغادر صنعاء؛ وذلك بعد تلقيه تهديدات حوثية، اتهمته بكشف فساد قيادات الحوثيين التي تقوم بنهب مليارات من إيرادات محافظة الحديدة.
وأضافت المصادر بأن العميد هندي شعر بتضييق الخناق عليه بعد محاولته التواصل مع قيادات في المليشيا طالبًا منهم الإفراج عن وكيل محافظة الحديدة الشيخ علي قوزي الذي تحتجزه المليشيا في سجن حجة.
يُذكر أن القيادي في مليشيا الحوثي المكنى "أبو علي الكحلاني" المنصَّب مشرفًا أمنيًّا لمحافظة الحديدة كان قد هدد العميد هندي، وقال له إن ثمنه قيمة طلقة رصاصة في رأسه؛ وذلك عقب انتقاداته الشديدة للمليشيات.
وتزايدت الانشقاقات في صفوف القيادات الحوثية مؤخرًا على خلفية الصراع المحتدم بين أجنحة المليشيا على النفوذ والأموال المنهوبة في مناطق سيطرتهم، بجانب الهزائم الميدانية المتوالية، وتضييق الخناق عليهم من قِبل قوات الشرعية بدعم من التحالف.
العميد "هندي" ينشق عن مليشيات الحوثي بالحديدة ويصل عدنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-26
انشق مسؤول يمني أمس الجمعة عن مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي البلاد، ووصل إلى العاصمة المؤقتة عدن، حسب "العربية نت".
وفي التفاصيل، أوضحت مصادر محلية أن العميد علي هندي، المدير العام لمديرية الحوك بمحافظة الحديدة، تمكَّن من الإفلات من قبضة مليشيات الحوثي، وغادر صنعاء؛ وذلك بعد تلقيه تهديدات حوثية، اتهمته بكشف فساد قيادات الحوثيين التي تقوم بنهب مليارات من إيرادات محافظة الحديدة.
وأضافت المصادر بأن العميد هندي شعر بتضييق الخناق عليه بعد محاولته التواصل مع قيادات في المليشيا طالبًا منهم الإفراج عن وكيل محافظة الحديدة الشيخ علي قوزي الذي تحتجزه المليشيا في سجن حجة.
يُذكر أن القيادي في مليشيا الحوثي المكنى "أبو علي الكحلاني" المنصَّب مشرفًا أمنيًّا لمحافظة الحديدة كان قد هدد العميد هندي، وقال له إن ثمنه قيمة طلقة رصاصة في رأسه؛ وذلك عقب انتقاداته الشديدة للمليشيات.
وتزايدت الانشقاقات في صفوف القيادات الحوثية مؤخرًا على خلفية الصراع المحتدم بين أجنحة المليشيا على النفوذ والأموال المنهوبة في مناطق سيطرتهم، بجانب الهزائم الميدانية المتوالية، وتضييق الخناق عليهم من قِبل قوات الشرعية بدعم من التحالف.
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
01:29 AM
بعد تلقيه تهديدات حوثية إثر كشف فساد قياداتهم ونهب المليارات من المحافظة
انشق مسؤول يمني أمس الجمعة عن مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي البلاد، ووصل إلى العاصمة المؤقتة عدن، حسب "العربية نت".
وفي التفاصيل، أوضحت مصادر محلية أن العميد علي هندي، المدير العام لمديرية الحوك بمحافظة الحديدة، تمكَّن من الإفلات من قبضة مليشيات الحوثي، وغادر صنعاء؛ وذلك بعد تلقيه تهديدات حوثية، اتهمته بكشف فساد قيادات الحوثيين التي تقوم بنهب مليارات من إيرادات محافظة الحديدة.
وأضافت المصادر بأن العميد هندي شعر بتضييق الخناق عليه بعد محاولته التواصل مع قيادات في المليشيا طالبًا منهم الإفراج عن وكيل محافظة الحديدة الشيخ علي قوزي الذي تحتجزه المليشيا في سجن حجة.
يُذكر أن القيادي في مليشيا الحوثي المكنى "أبو علي الكحلاني" المنصَّب مشرفًا أمنيًّا لمحافظة الحديدة كان قد هدد العميد هندي، وقال له إن ثمنه قيمة طلقة رصاصة في رأسه؛ وذلك عقب انتقاداته الشديدة للمليشيات.
وتزايدت الانشقاقات في صفوف القيادات الحوثية مؤخرًا على خلفية الصراع المحتدم بين أجنحة المليشيا على النفوذ والأموال المنهوبة في مناطق سيطرتهم، بجانب الهزائم الميدانية المتوالية، وتضييق الخناق عليهم من قِبل قوات الشرعية بدعم من التحالف.
، العميد "هندي" ينشق عن مليشيات الحوثي بالحديدة ويصل عدن ،
المصدر : الخليج 365
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