، شيخ الأزهر يزور معرض السيرة النبوية العالمي في انطلاقة "القاهرة للكتاب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بما رأى من جهود عظيمة لإظهار السنة والتعريف الحضاري الشامل بالنبي

قام شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب بزيارة معرض السيرة النبوية العالمي، بمقر الجناح السعودي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب, وذلك في الساعات الأولى من انطلاقة المعرض.

وتفصيلاً، كان في استقبال شيخ الأزهر لدى وصوله الملحق الثقافي للمملكة بجمهورية مصر العربية الدكتور خالد النامي والدكتور ناصر بن مسفر القرشي الزهراني المشرف على مشروع السلام عليك أيها النبي.

وقام الدكتور "الطيب" بجولة على المعرض، وسره ما رأى من جهود عظيمة لإظهار السنة النبوية الشريفة وإظهار روعة الإسلام وجميل آدابه والتعريف الحضاري الشامل بالنبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وأخلاقه عبر أحدث الأساليب والتقنيات.

واطلع خلال الجولة على عدد من إصدارات معرض السيرة النبوية ومنها السيرة النبوية في دقائق باللغات العالمية وعدد من المؤلفات العلمية المتخصصة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

وقدم شيخ الأزهر الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله - على اهتمامهما بهذا المعرض الحضاري العالمي الذي هو أحد الوجوه المشرقة لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، كما شكر أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى على اهتمامه بمعرض السيرة النبوية ورعايته.

وتأتي مشاركة المعرض هذا العام ضمن الجناح السعودي برعاية ودعم من رابطة العالم الإسلامي وبتوجيه من أمينها الدكتور محمد العيسى عضو الهيئة العليا لمشروع "السلام عليك أيها النبي" إيماناً منه بما لهذا المعرض من أهمية بالغة في تقديم الصورة السامية لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجميل أخلاقه، وإظهار جهود المملكة في خدمة السيرة النبوية الشريفة عبر مشروعات حضارية علمية عالمية رائدة.