، بالفيديو.. جمال "وادي قنونا" يصطدم بنفايات المتنزهين ،

محمد بن مسعود - الدمام - في سلوك غير حضاري يشوه المناظر الخلابة.. و"الخليج 365" ترصد

سويد الحارثي - العرضيات: كشفت عدسة "الخليج 365" في جولتها الميدانية على وادي قنونا سلوكيات غير حضارية، ينتهجها بعض المتنزهين بتركهم مخلفات بعد انتهاء فترة التنزه؛ وهو ما يشوه أماكن الجلوس.

وفي هذا الإطار رصدت "الخليج 365" أمس الجمعة مخلفات، تركها بعض المتنزهين في أماكن جلوسهم في منظر غير حضاري.

ويمتاز وادي قنونا بغزارة مياهه وعذوبتها، وكثرة بساتينه.. وأسهم اعتدال الطقس هذه الأيام في جذب العديد من المتنزهين الذين قدموا إليه للاستمتاع بالمناظر الخلابة.