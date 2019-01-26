، 7 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة تحدُّ من مدى الرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت 3 تنبيهات لمنطقة مكة المكرمة.. وتستمر الحالات حتى التاسعة من مساء السبت

أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة وعسير والرياض والمدينة المنورة والباحة وجازان ونجران.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة في تنبيهين لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ وهو ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل جدة والليث والقنفذة ورابغ وتربة وظلم والموية والخرمة ورنية والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ9.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الـ21.00 من مساء السبت.

وأصدرت تنبيهًا ثالثًا لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الهدا والشفا وميسان والطائف وأضم والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.

ونبَّهت "الأرصاد" منطقة عسير بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل بيشة وتثليث وعين وقحطان والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ9.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الـ21.00 من مساء السبت.

وفي تنبيه آخر لعسير قالت "الأرصاد" إن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل أبها وخميس مشيط والنماص ومحايل وسبت العلايا وبللسمر وبارق والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ12.00 ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.

وكذلك نبهت منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل مهد الذهب والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ9.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الـ21.00 من مساء السبت.

وأصدرت "الهيئة" تنبيهًا مماثلاً لمنطقة الرياض، ذكرت فيه أن المنطقة تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الدوادمي وعفيف ووادي الدواسر والأفلاج والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ9.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الـ21.00 من مساء السبت.

ونبَّهت منطقة الباحة بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الباحة وبلجرشي والمندق والمخواة وقلوة وبني كبير والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ12.00 ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة جازان تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل فيفا والداير والربوعة والعارضة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ12.00 ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.

ونبهت "الأرصاد" منطقة نجران بأنها تشهد نشاطاً في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل نجران وشرورة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة الساعة 9.00 من صباح السبت، وتستمر حتى 21.00 من مساء السبت.