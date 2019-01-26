سقوط المحلل عبدالرحمن محمد مغشياً عليه على الهواء مباشرة



ظهر المحلل الإماراتي عبدالرحمن محمد ، في مقطع فيديو جديد من داخل المستشفى وطمأن الجمهور على صحته .

ووثق الفيديو مشعل القحطاني مذيع ومدير الأخبار بقنوات دبي الرياضية ، خلال إجراء عبدالرحمن محمد بعض الفحوصات للاطمئنان عليه .

وعلق القحطاني على الفيديو قائلاً : ” لمن يسأل عن محلل قنوات دبي الرياضية الكابتن القدير عبدالرحمن محمد والذي سقط على أرض الأستوديو قبل قليل نتيجة حالة إغماء، أبشركم أنه الآن في حالة مستقرة ويتم نقله للمستشفى دعواتنا جميعاً له بالشفاء العاجل بإذن الله “.

وكان المحلل الرياضي عبدالرحمن محمد ، قد سقط في الاستوديو بعد فوز الإمارات على أستراليا، وذلك نتيجة حالة إغماء وقد أصيب بضيق تنفس ولم يستطع إكمال حديثه مع مشاعر الفرحة بالفوز والتأهل.





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