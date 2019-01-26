الحصيني: حالة مُمطرة ذات طابعي خريفي تبدأ السبت على مناطق بالمملكة

توقَّع الباحث الفلكي وعضو لجنة تسمية الحالات المطرية بالسعودية، عبدالعزيز الحصيني، أن تتأثر معظم مناطق الربيع في المملكة، بحالة مُمْطِرَة شتوية ذات طابعي خريفي.

وقال الحصيني، في تصريحات لـ«عاجل»، إن الحالة المُمْطِرَة متوقع لها أن تبدأ، غدًا السبت حتى الأربعاء المقبل، على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية، ثم المدينة فالجوف، ثم حائل فالقصيم، ثم مكة فالرياض، خاصة المحافظات الغربية والشمالية منها، تمتد إلى الرياض والشرقية، بشكل أقل .

وأشار الباحث الفلكي، إلى أن الأمطار المتوقعة التي تكون بين الخفيفة إلى الغزيرة، تتراوح من مكان إلى آخر، ولم يستبعد تساقط حبات البرد والسيول على أجزاء من مناطق تبوك والجوف، والحدود الشمالية والمدينة، وشمال منطقة مكة.

ونصح الحصيني أصحاب المراعي، برفع الحلال عن مجاري الأودية بمناطق الجوف والحدود الشمالية، وأجزاء من المنطقة الواقعة بين المدينة ومكة، تحسبًا لأي سيول، بالإضافة إلى نشاط متوقع للرياح السطحية المثيرة للأتربة والصواعق، يرافقها ارتفاع ثم انخفاض في درجات الحرارة .