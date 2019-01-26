سُحُب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة.. السبت

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر معظم مناطق المملكة، السبت، بتكوُّن السحب الرعدية المُمْطِرَة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادرعنها مساء الجمعة، إن هناك نشاطًا ملحوظًا للرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وكذلك منطقتا الرياض والشرقية.

كما توقعت أن تكون السُحُب الرعدية المُمْطِرَة المصحوبة برياح نشطة على منطقتي تبوك والجوف، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية تكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، فيما يكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، السبت، على مدن ومناطق المملكة: