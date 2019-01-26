حرس الحدود يُنقذ مواطنًا من الغرق في شاطئ المحاجي بـ«عسير»

تمكَّن فرق البحث والإنقاذ في حرس الحدود، مساء اليوم الجمعة، من إنقاذ مواطن من الغرق، أثناء سباحته في شاطئ المحاجي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، الرائد خالد بن عالي المطيري، في بيان، أنه أثناء قيام إحدى دوريات البحث والإنقاذ بعملها في حدود مسؤوليات قطاع القمحة، شاهدت مواطنًا يتعرض لحالة غرق، مؤكدًا أن الدورية تمكنت من إنقاذه وإسعافه؛ حيث تم نقله إلى مستشفى البرك العام في عسير.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، جميع المتنزهين، بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة إلى الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال فورًا على هاتف طوارئ حرس الحدود رقم «994» لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.

يأتي ذلك بعد 11 يومًا من إنقاذ دوريات حرس الحدود البرية، مواطنيْن من الإمارات، بعد تعطل مركبتهما بمنطقة نائية في صحراء الربع الخالي.