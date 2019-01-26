السعودية | 4 مواقع للنقل الترددي من الرياض إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يوميا

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:50 صباحًا, 26 يناير 2019 م

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أطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى ، الذي انطلق اليوم في مَلهَم شمال مدينة الرياض ، ويستمر حتى الـ 3 من فبراير المقبل ، خدمة النقل الترددي للعائلات التي ترغب في حضور فعاليات المهرجان وأنشطته الثقافية والترفيهية المختلفة.

وتنطلق الباصات من أربع جهات بمدينة الرياض ، هي أيكيا ، غرناطة مول ، السلام مول ، جامعة الملك سعود (مواقف الاستاد الرياضي) ، بمعدل أربع رحلات يومياً كل ساعتين ، حيث ستنطلق أربعة باصات يومياً ، عند 12 ظهراً ، و 2 ظهراً ، والساعة 4 عصراً ، و السادسة 6 مساء.

وستغادر الباصات أرض المهرجان إلى الجهات التي انطلقت منها ، وذلك في الأوقات ، 2 ظهراً، 4 عصراً، 7:30 مساءً، و 10:30 مساءً.

ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور حدثاً عالمياً يعنى بصون التراث الثقافي والوطني، ويتضمن إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة للسباقات التي تستهدف الشباب وجميع أفراد العائلة.