شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم السبت .. عيار 21 يسجل 137.15 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، 156.74 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 143.68 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 137.15 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 117.55 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 14 فسجلت 91.43 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 78.37 ريال، كما سجلت أسعار أوقية الذهب 4,874 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,097 ريالًا.



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