الان تتابع الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات بنظام الإنذار المبكر تفيد بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح السطحية المحملة بالغبار والأتربة ما يمنع الرؤية الأفقية. في الباحة تبدأ الحالة من الساعة 12.00 السبت إلى 21.00 في نفس اليوم، ومكة المكرمة تبدأ الحالة 09:00 وتنتهي 21:00 وتشمل جدة، الليث، القنفذة، رابغ، تربة، ظلم، رنية، الخرمة، المويه. وإلى بقية المناطق:

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.