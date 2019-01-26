، 4 مواقع للنقل الترددي من الرياض لمهرجان الصقور يومياً ،

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أطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى، الذي انطلق اليوم في مَلهَم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى الـ 3 من فبراير المقبل، خدمة النقل الترددي للعائلات التي ترغب في حضور فعاليات المهرجان وأنشطته الثقافية والترفيهية المختلفة.
وتنطلق الباصات من أربع جهات بمدينة الرياض، هي أيكيا، غرناطة مول، السلام مول، جامعة الملك سعود (مواقف الاستاد الرياضي)، بمعدل أربع رحلات يومياً كل ساعتين، حيث ستنطلق أربعة باصات يومياً، عند 12 ظهراً، و2 ظهراً، والساعة 4 عصراً، والسادسة 6 مساء.
وستغادر الباصات أرض المهرجان إلى الجهات التي انطلقت منها، وذلك في الأوقات، 2 ظهراً، 4 عصراً، 7:30 مساءً، و10:30 مساءً.
ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور حدثاً عالمياً يعنى بصون التراث الثقافي والوطني، ويتضمن إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة للسباقات التي تستهدف الشباب وجميع أفراد العائلة.
4 مواقع للنقل الترددي من الرياض لمهرجان الصقور يومياًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-26
أطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى، الذي انطلق اليوم في مَلهَم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى الـ 3 من فبراير المقبل، خدمة النقل الترددي للعائلات التي ترغب في حضور فعاليات المهرجان وأنشطته الثقافية والترفيهية المختلفة.
وتنطلق الباصات من أربع جهات بمدينة الرياض، هي أيكيا، غرناطة مول، السلام مول، جامعة الملك سعود (مواقف الاستاد الرياضي)، بمعدل أربع رحلات يومياً كل ساعتين، حيث ستنطلق أربعة باصات يومياً، عند 12 ظهراً، و2 ظهراً، والساعة 4 عصراً، والسادسة 6 مساء.
وستغادر الباصات أرض المهرجان إلى الجهات التي انطلقت منها، وذلك في الأوقات، 2 ظهراً، 4 عصراً، 7:30 مساءً، و10:30 مساءً.
ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور حدثاً عالمياً يعنى بصون التراث الثقافي والوطني، ويتضمن إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة للسباقات التي تستهدف الشباب وجميع أفراد العائلة.
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
12:33 AM
للعائلات التي ترغب في حضور فعالياته وأنشطته
أطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى، الذي انطلق اليوم في مَلهَم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى الـ 3 من فبراير المقبل، خدمة النقل الترددي للعائلات التي ترغب في حضور فعاليات المهرجان وأنشطته الثقافية والترفيهية المختلفة.
وتنطلق الباصات من أربع جهات بمدينة الرياض، هي أيكيا، غرناطة مول، السلام مول، جامعة الملك سعود (مواقف الاستاد الرياضي)، بمعدل أربع رحلات يومياً كل ساعتين، حيث ستنطلق أربعة باصات يومياً، عند 12 ظهراً، و2 ظهراً، والساعة 4 عصراً، والسادسة 6 مساء.
وستغادر الباصات أرض المهرجان إلى الجهات التي انطلقت منها، وذلك في الأوقات، 2 ظهراً، 4 عصراً، 7:30 مساءً، و10:30 مساءً.
ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور حدثاً عالمياً يعنى بصون التراث الثقافي والوطني، ويتضمن إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة للسباقات التي تستهدف الشباب وجميع أفراد العائلة.
، 4 مواقع للنقل الترددي من الرياض لمهرجان الصقور يومياً ،
المصدر : الخليج 365
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