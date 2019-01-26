، أمن طرق حلبان تضبط خمسينياً برفقة فتاة في خلوة غير شرعية باتجاه مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحفظت على المواطن والفتاة وتم تسليمهما لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات

تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض ممثلة بمركز أمن طرق حلبان، من القبض على مواطن خمسيني ترافقه فتاة في العشرين من العمر من إحدى الجنسيات العربية.

وفي التفاصيل، اشتبه رجال الأمن من القوات الخاصة لأمن الطرق بمركز حلبان في مركبة من نوع "صني" يستقلها مواطن خمسيني برفقته فتاة عشرينية يدعي أنها من أقربائه وبعد التحقق من هوياتهم اتضح أن الفتاة لا تمت بأي صلة للمواطن وعكس ما كان يدعي.

وتحفظت الجهات الأمنية على المواطن والفتاة وتم تسليمهما لجهة الاختصاص لإكمال اللازم من الإجراءات.