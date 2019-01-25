خالف قرار التوطين.. القبض على وافد في أبوعريش يعمل بصيانة الجوّالات

ضبط مبالغ مالية وأجهزة جوّال بحوزته
ألقت الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان، ممثلة بشرطة محافظة أبوعريش، مساء اليوم الجمعة، القبض على وافد من الجنسية الآسيوية مخالفًا لأنظمة العمل؛ حيث يمارس مهنة صيانة الجوَّالات في سكنه الخاص، متحايلًا على قرار توطين قطاع الاتصالات، الذي نص على قِصَر مهنتيّ بيع وصيانة أجهزة الجوَّالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات بنسبة 100%.
وقالت مصادر، لـ«عاجل»، إن الدوريات الأمنية ضبطت الوافد المخالف وبحوزته أكثر من 25 ألف ريال، وحوالي 33 جهاز جوّال، منها 16 جهاز جلاكسي، و 5 أجهزة آيفون، وغيرها من الأجهزة الأخرى .
وكان الوافد المخالف يستقبل العملاء بالقرب من محلات بيع الجوَّالات، ويعود إلى مقر سكنه؛ ليقوم بصيانتها مقابل مبالغ مالية محددة يتلقاها من أصحابها .
وأضافت المصادر، أن رجال الأمن استطاعوا القبض على الوافد المخالف وإيداعه قسم التوقيف بمركز شرطة محافظة أبوعريش، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال مجريات التحقيق معه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
كما تسلمت الشرطة من الدوريات الأمنية، كونها الجهة القابضة، كامل المضبوطات للتعامل معها، وفق الأنظمة المتبعة .
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