السعودية اليوم / أربعة مواقع للنقل الترددي من الرياض إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يومياً



الرياض 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

أطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى ، الذي انطلق اليوم في مَلهَم شمال مدينة الرياض ، ويستمر حتى الـ 3 من فبراير المقبل ، خدمة النقل الترددي للعائلات التي ترغب في حضور فعاليات المهرجان وأنشطته الثقافية والترفيهية المختلفة.

وتنطلق الباصات من أربع جهات بمدينة الرياض ، هي أيكيا ، غرناطة مول ، السلام مول ، جامعة الملك سعود (مواقف الاستاد الرياضي) ، بمعدل أربع رحلات يومياً كل ساعتين ، حيث ستنطلق أربعة باصات يومياً ، عند 12 ظهراً ، و 2 ظهراً ، والساعة 4 عصراً ، و السادسة 6 مساء.

وستغادر الباصات أرض المهرجان إلى الجهات التي انطلقت منها ، وذلك في الأوقات ، 2 ظهراً، 4 عصراً، 7:30 مساءً، و 10:30 مساءً.

ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور حدثاً عالمياً يعنى بصون التراث الثقافي والوطني، ويتضمن إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة للسباقات التي تستهدف الشباب وجميع أفراد العائلة.

// انتهى //

23:46ت م

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الرياض 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى ، الذي انطلق اليوم في مَلهَم شمال مدينة الرياض ، ويستمر حتى الـ 3 من فبراير المقبل ، خدمة النقل الترددي للعائلات التي ترغب في حضور فعاليات المهرجان وأنشطته الثقافية والترفيهية المختلفة.وتنطلق الباصات من أربع جهات بمدينة الرياض ، هي أيكيا ، غرناطة مول ، السلام مول ، جامعة الملك سعود (مواقف الاستاد الرياضي) ، بمعدل أربع رحلات يومياً كل ساعتين ، حيث ستنطلق أربعة باصات يومياً ، عند 12 ظهراً ، و 2 ظهراً ، والساعة 4 عصراً ، و السادسة 6 مساء.وستغادر الباصات أرض المهرجان إلى الجهات التي انطلقت منها ، وذلك في الأوقات ، 2 ظهراً، 4 عصراً، 7:30 مساءً، و 10:30 مساءً.ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور حدثاً عالمياً يعنى بصون التراث الثقافي والوطني، ويتضمن إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة للسباقات التي تستهدف الشباب وجميع أفراد العائلة.// انتهى //23:46ت م0136

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