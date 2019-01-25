السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يعلن عن التوصل لاتفاق ينهي الإغلاق الحكومي



واشنطن 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن التوصل لاتفاق ينهي الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس ترامب في كلمته من البيت الأبيض أنه سيوقع على قانون لفتح الحكومة لمدة ثلاثة أسابيع حتى 15 فبراير المقبل.

وقال ترامب " أتمنى أن يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون قبل 15 فبراير المقبل إلى اتفاق يضمن أمن الحدود، ويمكننا أن نصل إلى صفقة مميزة للجميع، والجدار لا يجب أن يكون مثار جدل".

// انتهى //

23:21ت م

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واشنطن 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن التوصل لاتفاق ينهي الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.وأوضح الرئيس ترامب في كلمته من البيت الأبيض أنه سيوقع على قانون لفتح الحكومة لمدة ثلاثة أسابيع حتى 15 فبراير المقبل.وقال ترامب " أتمنى أن يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون قبل 15 فبراير المقبل إلى اتفاق يضمن أمن الحدود، ويمكننا أن نصل إلى صفقة مميزة للجميع، والجدار لا يجب أن يكون مثار جدل".// انتهى //23:21ت م0133

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