السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان يزور مدينة صيدا الجنوبية



بيروت 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، بزيارة اليوم إلى مدينة صيدا الجنوبية التقى خلالها رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، بحضور رئيس بلدية المدينة محمد السعودي وممثلين عن عدد من الجمعيات الأهلية والاجتماعية في صيدا.

وجرى خلال اللقاء استعراض المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

كما التقى السفير بخاري، رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري في دارتها بمنطقة مجدليون، بحضور الرئيس السنيورة، وتم خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة وقضايا ذات اهتمام مشترك.

// انتهى //

23:03ت م

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بيروت 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، بزيارة اليوم إلى مدينة صيدا الجنوبية التقى خلالها رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، بحضور رئيس بلدية المدينة محمد السعودي وممثلين عن عدد من الجمعيات الأهلية والاجتماعية في صيدا.وجرى خلال اللقاء استعراض المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.كما التقى السفير بخاري، رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري في دارتها بمنطقة مجدليون، بحضور الرئيس السنيورة، وتم خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة وقضايا ذات اهتمام مشترك.// انتهى //23:03ت م0130

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